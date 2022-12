Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich 2022. Poznaliśmy nazwiska laureatów. Kogo wyróżniono w tym roku?

Laureaci Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich 2022

Reżyser i scenarzysta Janusz Kijowski - to kolejny zwycięzca Nagrody SFP. "Filmami "Indeks" i "Kung-fu" wpisał się w opozycyjne wobec PRL kino moralnego niepokoju i sam nadał mu tę nazwę. Stał na czele grupy młodych filmowców inicjującej założenie w 1981 roku Studia Irzykowskiego, gdzie również powstały odważne filmy. Od 2008 jest dyrektorem artystycznym festiwalu "Młodzi i Film+ w Koszalinie" - czytamy.

"Jako wieloletnia zastępczyni dyrektora Studia Filmowego "Tor" i wieloletnia przedstawicielka Polski w Funduszu Eurimages przyczyniła się do powstania i wypromowania wielu głośnych filmów polskich" - podkreślono.

Wyróżnienie trafiło także do promotorki kina polskiego na arenie krajowej i międzynarodowej Ireny Strzałkowskiej, aktualnie prezeski Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?

Wyróżnieniem uhonorowano również: dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, producenta i wydawcę Leszka Kopcia (związanego z kinematografią od 1999 r.), autora zdjęć filmowych i pedagoga Ryszarda Lenczewskiego (laureata m.in. BAFTA Wales – Nagrody Walijskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej – za zdjęcia w serialu telewizyjnym "Wojenna narzeczona", w 2014 r. nominowanego wspólnie z Łukaszem Żalem do Oscara za zdjęcia do "Idy" Pawła Pawlikowskiego), scenografa Andrzeja Halińskiego (autora scenografii do ponad 70 filmów, seriali i spektakli Teatru Telewizji) oraz scenarzystę, prozaika i pedagoga Macieja Karpińskiego (autora lub współautora scenariuszy m.in. filmów Andrzeja Wajdy, Feliksa Falka i Agnieszki Holland).