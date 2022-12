Najseksowniejsze gwiazdy Hollywood 2022. One przyciągają oko na dużym ekranie

Współczesne kino nieustannie idzie naprzód na drodze do doskonałości. Każdego dnia pojawiają się nowe filmy, a wraz z nimi nowe najpiękniejsze aktorki i najprzystojniejsi aktorzy, którzy ekscytują serca milionów widzów na całym świecie. Oto najseksowniejsze gwiazdy Hollywood w 2022 roku.

Jeszcze dekadę temu sukces hollywoodzkich gwiazd był mierzony wynikami sprzedaży biletów. Obecnie tym kryterium jest liczba wyświetleń albo informacja prasowa o popularności filmu na platformach streamingowych. Seksowne aktorki i aktorzy, którzy zabłysnęli w Hollywood, mają sławę, doświadczenie, urodę i… mnóstwo propozycji ról!

Margot Robbie

Jest jedną z najgorętszych celebrytek na świecie. Margot Robbie jest australijską aktorką i producentką znaną z kultowych ról w filmach "Suicide Squad" czy "Wilk z Wall Street". W swojej karierze zdobyła trzy nominacje do nagrody BAFTA i nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Kiedy nie jest gwiazdą ekranu, Robbie wspiera prawa człowieka, równość płci i ofiary przemocy domowej poprzez inicjatywę Time's Up.

Tom Holland

Thomas Stanley Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku i jest angielskim aktorem. Absolwent BRIT School for Performing Arts and Technology w Londynie, rozpoczął swoją karierę aktorską na scenie West Endu w tytułowej roli "Billy Elliot the Musical" w Victoria Palace Theatre w latach 2008-2010. Zagrał m.in. w największych produkcjach Hollywood: "Uncharted", "Spider-Man: No Way Home", "Diabeł cały czas" czy serii "Avengers".

Zendaya

Zendaya to oszałamiająca amerykańska aktorka i piosenkarka, która po raz pierwszy oczarowała widzów jako Rocky Blue w programie Disney Channel "Shake It Up". Od tamtej pory wystąpiła w "Undercover", "The Greatest Showman", serii "Spider-Man" oraz dramacie dla nastolatków od HBO "Euphoria", za który otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Chris Hemsworth

Christopher Hemsworth urodził się 11 sierpnia 1983 roku i jest australijskim aktorem. Zdobył sławę grając Kim Hyde w australijskim serialu telewizyjnym "Home and Away" przed rozpoczęciem kariery filmowej w Hollywood. Jego największe dorobki aktorskie to m.in.: "Ekstrakcja", "Faceci w czerni: International", "Avengers: Endgame" i "Avengers: Infinity War".

Olivia Wilde

Olivia Wilde od czasu występu w serialu "House" robi furorę swoimi przeszywającymi oczami i olśniewającymi włosami brunetki. Po zrobieniu pierwszego wrażenia, Wilde zagrała w filmach "Tron: Dziedzictwo", "Rush" i "Efekt Łazarza". Po odebraniu nagród Independent Spirit Award, Teen Choice Award i Comedy Festival Award, Wilde zmieniła tory i z powodzeniem wyreżyserowała film "Book Smart" w 2019 roku.

Edward Norton

Edward Harrison Norton urodził się 18 sierpnia 1969 roku i jest amerykańskim aktorem i filmowcem. Otrzymał wiele nagród i nominacji, w tym nagrodę Złotego Globu i trzy nominacje do Nagrody Akademii. Urodzony w Bostonie w stanie Massachusetts i wychowany w Maryland, Norton został przyciągnięty do produkcji teatralnych na lokalnych scenach już jako dziecko. Potem błyszczał na ekranie w największych światowych produkcjach: "Motherless Brooklyn", "Isle of Dogs" czy "Collateral Beauty".

Kerry Washington

Kerry Washington to amerykańska aktorka, producentka i reżyserka, która po raz pierwszy zdobyła sławę grając Olivię Pope w serialu ABC Skandal. Za tę kultową rolę otrzymała dwie nominacje do nagrody Primetime Emmy oraz nominację do Złotego Globu. Od tamtej pory ta świetna amerykańska aktorka wystąpiła w Little Fires Everywhere i American Son. Wierząc, że każdy powinien mieć możliwość swobodnego wyrażania siebie, Washington wspiera prawa LGBTQ+ oraz ruch V-Day, którego celem jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet.

Benedict Cumberbatch

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE urodził się 19 lipca 1976 roku i jest angielskim aktorem. Znany z ról na scenie i dużym ekranie, w trakcie swojej kariery, otrzymał różne wyróżnienia w tym Primetime Emmy Award, British Academy Television Award i Laurence Olivier Award. Najbardziej znane filmy w których wystąpił to "Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness", "Spider-Man: No Way Home" oraz "Kurier".

Anne Hathaway

Anne Hathaway zachwyca publiczność od czasu, gdy pojawiła się na scenie jako Mia Thermopolis w filmie "The Princess Diaries". Od tamtej pory, Hathaway pracowała przy filmach "Diabeł ubiera się u Prady", "Złamany kark" oraz "Miłość i inne używki". Oprócz bycia jedną z najbardziej znanych aktorek dramatycznych swojego pokolenia, Hathaway może pochwalić się również imponującym głosem, który można usłyszeć w filmie "Les Misérables".

Will Smith

Will Smith rozpoczął swoją karierę jako artysta hip-hopowy w latach 80. W latach 90. zajął się aktorstwem w sitcomie "The Fresh Prince of Bel-Air". Smith udowodnił, że jest gwiazdą kina akcji, kiedy wystąpił w "Bad Boys" Michaela Baya. Stał się pierwszym i jedynym aktorem, który wystąpił w ośmiu kolejnych filmach, które zarobiły ponad 100 milionów dolarów w krajowym box office. Ostatnio Smith wystąpił w takich filmach jak "Suicide Squad" i remake'u "Aladyna" Disneya.

