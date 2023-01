Najstarszy pies świata. Trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Szokujące, ile ma lat Małgorzata Puzyr

Najstarszy pies świata wabi się Spike i miał trudne życie. Teraz cieszy się kochającym domem fot. Pixabay

Najstarszy pies świata wabi się Spike. Choć odczuwa już skutki starości, to wciąż ma sporo energii. Właścicielka znalazła go porzuconego na parkingu przy sklepie 13 lat temu. W 2022 roku trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zgadniecie, ile ma lat.