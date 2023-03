Nocny Kochanek rusza na podbój Europy! Trasa koncertowa po wydaniu płyty. Gdzie zagra zespół?

Sukcesy Nocnego Kochanka

We wrześniu premierę miała płyta "O Jeden Most Za Daleko" Nocnego Kochanka. Od razu po wydaniu albumu, zespół ruszył w trasę i do końca roku zagrał 33 koncerty, z czego większość z nich została wyprzedana do ostatniego miejsca.

Nowa płyta sprawiła, że o zespole zrobiło się głośno. Nocny Kochanek otrzymał trzy statuetki podczas plebiscytu Płyta Rocku Antyradia, a także nominację do Fryderyka.

Zespół swoją aktywność zaznacza jednak nie tylko na scenie muzycznej. Po wybuchu wojny na Ukrainie zadecydował, by przekazywać część przychodów z kolejnych koncertów na pomoc humanitarną dla zatakowanego kraju. Dodatkowo, muzycy przygotowali kameralną "Prawie Kulturalną Trasę" na mniejszych salach widowiskowych w mniejszych ośrodkach.

To wszystko przełożyło się na ciekawe zaproszenia i nietypowe kolaboracje. Zespół wystąpił na jubileuszowych koncertach Feel oraz Ich Troje, gdzie zagrał m.in. "Jak Anioła Głos" i "Kochaj Mnie Kochaj" w metalowych interpretacjach. Miał również możliwość zagrać przed grupą Sabaton w Krakowie. Z tej okazji powstał z kolei utwór "Krótki Lont", będący polską wersją "Gott mit uns".