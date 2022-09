Nocny Kochanek wydał kolejną płytę. Krzysiek Sokołowski opowiada m.in. o wideoklipie grupy z... Karolem Strasburgerem jako wampirem Tomasz Dereszyński

Mówią o nich “zdrajcy metalu” lub “dżentelmeni metalu”. Przed wami Krzysztof czyli mocna delegacja zespołu Nocny Kochanek. Zapraszam - Tomasz Dereszyński. Właśnie ukazała się czwarta autorska płyta grupy pt. "O Jeden Most Za Daleko". Ostatnim singlem promującym płytę był utwór w którym “pierwsze skrzypce” gra… banjo. Nocny Kochanek znany jest z dużego poczucia humoru. Grupa nie boi się sięgać po znane twarze. Do klipu do utworu “Wampir” zaprosili aktorów: Ewę Gawryluk i Karola Strasburgera. Bardzo dobrych aktorów, choć pewnie dla wielu, Karol Strasburger jest dla wielu panem z Familiady. Jak aktor sprawdził się w roli wampira? O tym w programie Muzotok Tomasza Dereszyńskiego.