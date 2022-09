Nowa dziewczyna Antka Królikowskiego straciła pracę w kancelarii prawnej. To pokłosie konfliktu z Joanną Opozdą?

Czemu dziewczyna Królikowskiego straciła pracę?

Do zwolnienia Izabeli mogły doprowadzić ujawnione przez Joannę Opozdę prywatne wiadomości Izabeli do Antoniego: "Powiedz jej, że pracuję w dużej kancelarii i nie muszę się bać o klientów. I jak będzie trzeba, postawimy ku**a do pionu cały team, ale ją zniszczę" - czytamy w jednej z nich. - Kiedy to czytałam, byłam w 9. miesiącu ciąży. Z wiadomościami Izy poszłam na policję - zapewniała Opozda.