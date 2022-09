Jakie było małżeństwo z Opozdą? Czy Królikowski płaci alimenty? Co z jego chorobą? Znamy odpowiedzi Małgorzata Puzyr

Antek Królikowski zdradził szczegóły z prywatnego życia. Jakie było jego małżeństwo? Czy płaci alimenty na dziecko? Jak żyje z chorobą? fot. Adam Jankowski/Polska Press

Antek Królikowski udzielił wywiadu, w którym, z brutalną szczerością, opowiedział m.in. o swoim małżeństwie z Joanną Opozdą. - To nie było moje marzenie - stwierdził i zapewnił, że teraz "zwariował" z miłości do swojej obecnej partnerki - Izabeli. Co jeszcze zdradził aktor?