Nowa płyta Roksany Węgiel "13+5" ukaże się w marcu 2023 r. Singiel "Ciche szepty" już w sieci

Najnowszy singiel Roksany Węgiel już w sieci

Singiel "Ciche szepty” Roxie pojawił się na rynku 11 stycznia 2023 r. w dniu 18 urodzin artystki. Piosenka opowiada o bezkompromisowym podejściu do życia w bardzo pozytywnej i lekko uśmiechniętej narracji. Utwór opowiada również o marzeniach i drodze do nich. Co ciekawe, pojawienie się singla zbiegło się z ważną deklaracją artystki.