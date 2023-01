Oto najdroższe rasy kotów. Ich ceny zwalają z nóg i często są świetnym pomysłem na biznes

Według ostatnich doniesień naukowców zza oceanu kot może przywiązać się do człowieka w takim samym stopniu, co pies, a nawet niemowlę (sic!). Koty mają reputację zwierząt niezależnych i…

Najdroższe na świecie: rasa Ashera to koszt nawet 500 000 zł

Ashera to hybryda kota domowego, afrykańskiego serwala i dzikiego azjatyckiego kota bengalskiego a zwierze to powstało z myślą o alergikach. Hipoalergiczność w przypadku tej rasy została osiągnięta na poziomie 95%. Ponadto osiągają one też imponujące rozmiary 120–150 cm i 12–15 kg. Charakteryzują się gęstym, krótkim futrem o barwie od jasnożółtej do złocistej (sporadycznie zdarzają się odmiany śnieżne), które usiane jest ciemnymi cętkami.