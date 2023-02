Paris Hilton po latach wyznała, że padła ofiarą gwałtu i usunęła ciążę. To wpłynęło na jej późniejszą decyzję

Paris Hilton szczęśliwą mamą

Niedawno też wyznała imię swojego syna (Phoenix). Na tę informacje fani gwiazdy musieli czekać blisko miesiąc, a wybór okazał się nie być przypadkowy. Co ciekawe, Paris przyznała, że nawet jej najbliżsi przez pierwszy tydzień nie wiedzieli, na jakie imię zdecydowali się szczęśliwi rodzice.

Traumatyczna przeszłość

Teraz przyszedł czas na bardziej przykre i traumatyczne wyznanie. Kobieta w ramach wywiadu dla miesięcznika "Glamour" przyznała się do tragicznych wspomnień ze swojej młodości. Gdy miała 20 lat została zgwałcona, w wyniku czego zaszła w ciążę. To zmusiło ją do podjęcia bardzo trudnej, zwłaszcza dla tak młodej osoby, decyzji o usunięciu dziecka.