Paulo Bento selekcjonerem reprezentacji Polski? Grzegorz Mielcarski: Problem jest inny!

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce Portugalczyk Paulo Bento zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jeśli tak się stanie, to będzie dobry wybór Polskiego Związku Piłki Nożnej i jego prezesa, Cezarego Kuleszy?

Osobiście nie znam dobrze Paulo Bento. Dobre jest jednak to, że jeśli PZPN zdecydował się na trenera z zagranicy, to na takiego, który wcześniej prowadził już inne reprezentacje dłużej niż kilka miesięcy. Bento przez cztery lata był selekcjonerem Portugalii, tyle samo czasu pracował z Koreą Południową. Mam nadzieję, że to będzie trener, który przede wszystkim da reprezentacji Polski odpowiedni mental. Tego nam brakuje.

Z reprezentacją Portugalii Paulo Bento nie zanotował dobrych wyników, prowadzona przez niego drużyna odpadła po fazie grupowej w mistrzostwach świata w 2014 roku. Zupełnie inaczej było w przypadku zespołu z Azji. Korea Południowa wyszła z trudnej grupy podczas mistrzostw świata w 2022 roku, dopiero w 1/8 finału przegrała z Brazylią.

Trudno jest, aby trener wygrywał wszystkie mecze. Czasami jest tak, że nie wynik, a styl gry prowadzonego przez niego zespołu broni trenera. Wiadomo jednak, że to wyniki budują atmosferę wokół reprezentacji, chociażby dziennikarze dają wtedy trenerowi więcej czasu, żeby spokojnie pracował. Gdy wybieraliśmy trenera Paulo Souse, gonił nas czas. Teraz też za wiele go nie ma, bo wkrótce rozpoczynają się mistrzostwa Europy. Uważam, że PZPN powinien mieć plan B i C, gdyby jednak Bento nie został selekcjonerem. W ogóle myślę, że powinniśmy bardziej obserwować trenerów na rynku.