Polacy zagrają o finał. Po raz pierwszy w karierze zmierzą się z tymi rywalami

Początek sobotniego spotkania był wyrównany. Od stanu 7:6 Polacy zdobyli cztery punkty z rzędu i uciekli rywalom, prowadząc już 11:6. Holendrzy zdołali co prawda zniwelować stratę do stanu 15:17, ale końcówka pierwszej partii należała do Biało-Czerwonych. Bryl i Łosiak zwyciężyli 21:18.

Drugi set, zwłaszcza jego początek, to wymiany punkt za punkt. Do stanu 18:18 żadnej z ekip nie udało się wypracować nawet dwupunktowej przewagi. Zarówno Polacy jak i Holendrzy popisywali się kapitalnymi atakami i świetnymi obronami. W decydujących ,momentach nasi reprezentanci wytrzymali lepiej próbę nerwów, wygrali drugiego seta 21:19, a cały mecz 2-0.

W całym spotkaniu Bartosz Łosiak zdobył 21 punktów, 19 atakiem i dwa zagrywką. Michał Bryl zakończył mecz z dorobkiem 11 skutecznych ataków i 2 punktowych bloków. Polscy siatkarze drugi z rzędu zwyciężyli z Holendrami. Niespełna tydzień temu wygrali z Alexandrem Brouwerem i Robertem Meeuwsenem w półfinale Beach Pro Tour Finals 2:1.