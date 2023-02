Polski biathlon czeka nowa, lepsza era? Prezes PZBiath specjalnie dla nas: Już na początku musiałam występować w roli strażaka

Przed nami mistrzostwa świata, które w dniach 8 do 19 lutego odbędą się w niemieckim Oberhofie. Jakie wyniki osiągnięte tam przez reprezentantów Polski będą satysfakcjonować panią i Polski Związek Biathlonu?

Chciałabym, żeby nasze zawodniczki i nasi zawodnicy poprawili swoje najlepsze osiągnięcia z tego sezonu. Dla każdego z nich będzie to oznaczało coś innego, ale skoro mistrzostwa świata są naszą imprezą docelową oczekuję najwyższej formy właśnie tam. To by dowodziło o słuszności metod treningowych, które w okresie przygotowawczym zaproponował sztab szkoleniowy.

Wśród dziewięcioosobowej grupy jest także czterech debiutantów na mistrzostwach świata. Jakie ma pani oczekiwania wobec najmłodszych reprezentantów Polski?

Będą mnie cieszyć wszystkie starty na miarę ich potencjału. Marcin Zawół i Jan Guńka wciąż są w gronie najmłodszych zawodników w stawce i nie można oczekiwać od nich czołowych lokat w rywalizacji seniorskiej już teraz. Przed nimi wciąż jeszcze dużo pracy, żeby w przyszłości mogli bić się o medale. W kilku tegorocznych startach pokazali jak duży drzemie w nich potencjał. Podobnie sprawa wygląda z Natalią Sidorowicz czy Joanną Jakiełą, dla których to tak naprawdę pierwszy sezon w Pucharze Świata, a dzisiaj trudno wyobrazić sobie skład sztafety bez tej dwójki.