Porównanie alkomatów jednorazowych i wielorazowych - jak wybrać korzystnie cenowo??

Alkomaty Promiler

Jeśli potrzebujesz dokładniejszych pomiarów i planujesz regularnie kontrolować trzeźwość, warto rozważyć alkomaty wielorazowe. Marka Promiler jest jednym z liderów na polskim rynku, oferując różne typy urządzeń:

Jednorazowe alkomaty Promiler: idealne do indywidualnego, okazjonalnego użytku.

Podręczne alkomaty Promiler: przeznaczone do prywatnego użytku, zapewniają pewność przed jazdą.

Alkomaty Promiler dla grup: znane z kontroli policyjnych, higieniczne i umożliwiające badanie osób niechętnych do współpracy.

Ceny alkomatów wielorazowych do użytku domowego wahają się od około 200 do nawet 1000 zł, w zależności od funkcji. Popularne modele to AL 8000 PLUS, AL 6200 i AL 9000.