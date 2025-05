Nie żyje 13-letni syn znanej australijskiej aktorki. Clare McCann chce teraz uzbierać pieniądze na kriogeniczne zamrożenie ciała jej dziecka Marcin Koziestański

Atreyu McCann miał 13 lat fot. Instagram

Jak donoszą media, chłopiec targnął się na swoje życie w piątek 23 maja. Aktorka poinformowała, że jej syn był przez wiele miesięcy prześladowany przez rówieśników w szkole, do której uczęszczał. - Clare McCann chce teraz uzbierać pieniądze na kriogeniczne zamrożenie ciała jej syna. Liczy na to, że w przyszłości, dzięki postępom w nauce, uda się go przywrócić do życia - podaje "Fakt".