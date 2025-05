Wcześniej Mentzen zaprosił obu kandydatów na prezydenta na wywiad, podczas którego zaproponował im podpisanie ośmiopunktowej deklaracji zawierającej postulaty ważne dla jego wyborców. Nawrocki listę podpisał, Trzaskowski nie - ale częściowo zgodził się z kilkoma jej punktami. Osiem postulatów Mentzena to m.in.: zobowiązanie do niepodpisywania żadnej ustawy podwyższającej podatki w Polsce, sprzeciw wobec wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz brak zgody na ratyfikację akcesji Ukrainy do NATO.