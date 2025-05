Co zadecyduje o wynikach II tury wyborów prezydenckich? Marcin Palade wymienia: Przepływ wyborców, frekwencja i Polacy za granicą

Po pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to na deklarowane przepływy wyborców między pierwszą a drugą turą głosowania. Wiemy z badań, coraz bardziej licznych, jakie preferencje mają wyborcy tych kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury głosowania. To jest podstawa wyliczeń. Punkt drugi - to uwzględnienie głosów Polaków za granicą naszego kraju. Być może będzie to nawet rekordowe 700 tys. obywateli, którzy zgłosili chęć udziału w wyborach. Biorąc pod uwagę frekwencje, mogą oni stanowić nawet 3-3,5 proc. udziału wszystkich głosujących. W sytuacji wyrównanego pojedynku te głosy będą miały decydujące znaczenie. Trzeci element jest najmniej przewidywalny. To nowi wyborcy, którzy w międzyczasie się pojawią. Ten komponent obarczony jest największym błędem, dlatego że nie ma on swojego potwierdzenia. Możemy jedynie, na podstawie pewnych wyliczeń oszacować, co będzie jeśli zagłosuje milion, czy dwa miliony wyborców więcej, komu to może bardziej pomóc, a komu zaszkodzić.