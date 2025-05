Piotr Zaremba: Będzie bardzo niewielka różnica między kandydatami

Pytałaś na początku, czy jest coś, co mnie zdziwiło podczas tej kampanii, zaskoczyło mnie rzeczywiście, że ci wyborcy zostali dość skutecznie zmobilizowani. Myślałem, że młodzi w większej mierze zostaną w domu, a to jest mobilizacja nieco mniejsza, ale podobna do tej, którą widzieliśmy w 2023 roku. Co więcej, oni poszli głosować na kandydatów niekoniecznie do końca dla sie-bie wygodnych. Mentzen mógł się im kojarzyć z zapowiedzią zakazu aborcji z gwałtu. Mógł się kojarzyć z zapowiedzią, co prawda ona została zrelatywizowana, ale z poparciem dla płatnych studiów. A jednak zagłosowali za nim. Mówisz o końcu duopolu, to wynika z liczb: w wyborach 2020 roku Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zdobyli razem w pierwszej turze 78 procent głosów. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mają w pierwszej turze 60 procent głosów. To jest zasadnicza różnica. Więc oczywiście ten duopol kruszy się, ale kruszy się powoli, bo jednak w drugiej turze znaleźli się przedstawiciele głównych partii politycznych. Czy to zapowiada trwałe zmiany? Trudno powiedzieć. Na pewno po prawej stronie sceny politycznej wyrósł PiS-owi konkurent, któ-rego już nie będzie mógł lekceważyć. On kiedyś próbował go nie zauważać, wycinano Konfedera-cję z mediów publicznych za rządów PiS-u. Teraz to chyba trwały element tej sceny. Po lewej stronie nie stało się to samo. Zandberg ma wśród młodzieży tylko 19 procent głosów, to więcej niż Trzaskowski, ale przewaga jest mniejsza niż w przypadku Mentzena. Natomiast jest pytanie o trwałość takich odruchów, pytanie co Zandberg zrobi ze swoim wynikiem, czy przejdzie ze swoją formacją do pierwszej ligi. Tego nie da się przewidzieć, bo nastroje wśród młodych ludzi są dosyć nietrwałe. Ale warto odnotować to zjawisko, byli zresztą badacze opinii publicznej, którzy je przepowiadali.