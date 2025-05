Lech Poznań powalczy o Ligę Mistrzów i już szykuje się do transferów. [WIDEO]

"Filip mentalnie nie mógł udźwignąć rywalizacji z Miką. Dlatego zdecydowaliśmy się na wypożyczenie. Dopiero w końcówce sezonu przebił się do pierwszego składu, strzelił dla GKS-u trzy gole, wcześniej dwa dla nas. To nie jest super wynik, ale jest kapitanem reprezentacji młodzieżowej i zagra na mistrzostwach Europy U21. Na pewno wraca do nas z wypożyczenia, a co do jego przyszłości - zobaczymy" – przyznał Rząsa.