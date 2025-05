Trzaskowski do wyborców w Kaliszu: wybierzcie mądrze, reklamacji nie będzie

Trzaskowski poinformował, że w środę w Kaliszu planuje odpowiedzieć na pytania zebranych tam osób. "Zaproszę tutaj na scenę kilkudziesięciu z was i po prostu będę odpowiadał na pytania. Chcę w ten sposób pokazać otwartość na rozmowy i pokazać wam, że o tym tak naprawdę są te wybory prezydenckie - o otwartości, o gotowości do tego, by do każdego wyciągnąć otwartą dłoń, a nie zaciśniętą pięść" - powiedział.