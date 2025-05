Trzaskowski odniósł się do ostatnich wypowiedzi Jacka Kurskiego i Przemysława Czarnka. - Z tą swoją butą i hucpą już się wybierają, żeby wracać do władzy. To jest właśnie to, co nam grozi: władza ludzi zepsutych, władza ludzi skorumpowanych, którzy są skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby się wzbogacić - zaznaczył. - Chcę wam jasno powiedzieć, że potrzebujemy rozliczyć tych ludzi raz i do końca po to, żeby móc ruszyć do przodu, dlatego, że nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie, którzy niszczyli polskie państwo, pozostali nierozliczeni - powiedział kandydat KO.