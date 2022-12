Potwierdził się sekretny związek Whitney Houston z Robyn Crawford, jej byłą asystentką

Nastoletnia znajomość

Whitney poznała się z Robyn już w 1980 roku. Obie były wtedy wychowawcami na letnim obozie, choć miały odpowiednio 19 i 16 lat. W pewnym momencie Robyn rozpoczęła dla Whitney pracę jako jej asystentka. Nad kobietami zawsze krążyły plotki, że są kimś więcej niż przyjaciółkami. Nigdy tego jednak nie potwierdziły.

W 2019 roku Robyn opublikowała książkę pt. „A Song for You: My Life with Whitney Houston”. Tam potwierdziła, że między nią a Whitney iskrzy.