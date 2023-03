Premiera musicalu "Grease". Tak prezentowały się gwiazdy na ściance

Premiera musicalu "Grease"

"Grease" to jeden z najpopularniejszych spektakli musicalowych na całym świecie. Jest wystawiany na deskach wielu teatrów. Teraz miał swoją premierę również na warszawskiej Scenie Relax. To trzecie wystawienie nad Wisłą.

Spektakl został wyreżyserowany przez Antoniusza Dietziusa, laureata Musicalowej Nagrody Widzów w kategorii "najlepszy reżyser" za sezon 2021/22, a za choreografię odpowiadała Agnieszka Brańska, przez wiele lat współpracująca z Teatrem Muzycznym "Roma".

Widzowie, poza grą i tańcem, mogli posłuchać wielu hitów związanych ze spektaklem jak "You're the one that I want", "Sandy" czy tytułowy "Grease".