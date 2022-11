Radosław Majdan ocenił Dodę. Mocne słowa piłkarza o byłej żonie. "Jej energią jest obrzucanie ludzi błotem"

Radosław Majdan był gościem w najnowszym podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!". W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat Dody, która była żoną piłkarza w latach 2005–2008.

- Moja była żona od 15 lat coś o mnie gada. Ja o niej nie powiedziałem słowa - jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje. Mi to nie pasuje. Nie pasuje mi teraz wywlekanie pewnych rzeczy, ponieważ mam swoją rodzinę, poszedłem już zdecydowanie dalej. Ona gdzieś została w tamtym miejscu, to jest jej energia i to jej pasuje - stwierdził.