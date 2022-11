Doda przerwała wywiad i wyszła oburzona ze studia. Wojewódzki publikuje zapis całej rozmowy

W ostatnim czasie o Dorocie Rabczewskiej mówi się głównie w kontekście programu "Doda. 12 kroków do miłości". Wokalistka z dużym sukcesem wydała również niedawno ósmą płytę - "Aquaria".

21 października piosenkarka miała udzielić wywiadu w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Gwiazda opuściła jednak studio po zaledwie kilkunastu minutach. Zabroniła też udostępnić zarejestrowany już fragment wywiadu.

Powodem zachowania Rabczewskiej miały być pytania, które usłyszała.

- Jeśli ktoś zwabia kogoś pod pretekstem pokojowej rozmowy, a tak naprawdę ma w intencji wojnę czy walkę, to musi się mierzyć z tym, że druga osoba stwierdzi, że walczyć nie ma o co i po prostu zostawi go samego na polu tej walki - podkreślała.