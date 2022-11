REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Moja wymarzona podróż życia”

Art.1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Moja wymarzona podróż życia”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.7).

2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem

3.Konkurs prowadzony będzie w poszczególnych województwach: małopolskim, mazowieckim, lubuskim, świętokrzyskim.

4.Konkurs będzie publikowany na łamach Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Echo Dnia i Gazety Lubuskiej nazwanych dalej „Gazetami”.

5.Konkurs publikowany będzie również na stronach serwisów: www.i.pl , www.dziennikpolski.pl,www.gazetakrakowska.pl,www.echodnia.pl i www.gazetalubuska.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).

6.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

7.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.

Art.2

Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Uczestnikiem w Konkursie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

4.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

a.Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:

•Imię i Nazwisko,

•Adres e-mail,

•Numer telefonu,

b.Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w sposób określony w Serwisie i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

c.Udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik może przysłać treść odpowiedzi na pytanie otwarte wyłącznie taką, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany - dotyczy to także publikacji internetowych.

6.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację treści odpowiedzi na pytanie otwarte wysłaną do Konkursu oraz imienia, nazwiska Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.

7.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści odpowiedzi na pytanie otwarte.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.

9.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

10.W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 9 powyżej.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art.3

Przebieg i zasady Konkursu

1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 18.11.2022 12:00:00 r. do dnia 04.12.2022 r. do godz. 23.59.

2.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach Gazety i Serwisu.

3.Celem Konkursu jest wyłonienie 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów, udzielając najciekawszych odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w formularzu Konkursowym. Pytanie w Konkursie nawiązuje do tematyki Ogólnopolskiego Forum Seniora.

4.Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna, odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.

5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.

6.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.

7.Wynik Uczestnika stanowi suma uzyskanych punktów.

8.Na podstawie uzyskanych punktów zostanie stworzony ranking Uczestników, według którego będą przyznane nagrody, o których mowa w Art.4 niniejszego Regulaminu.

9.Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie formularzem otwartym przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.

10.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.

11.Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki.

Art.4

Nagrody i zasady ich przyznawania

1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 08.12.2022 r., a jego wyniki zostaną opublikowane podczas transmisji Ogólnopolskiego Forum Seniora.

2.Komisja Konkursowa wyłoni 10 zwycięzców Konkursu.

3.Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:

a)za zajęcie 1 miejsca – voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 5000 złotych.

b)za zajęcie 2 miejsca voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 4000 złotych.

c)za zajęcie 3 miejsca voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 3000 złotych.

d)za zajęcie 4 miejsca voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 2000 złotych.

e)za zajęcie 5 miejsca voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 1000 złotych.

f)za zajęcie od 6 do 10 miejsca voucher pobytowy do wykorzystania w ośrodkach Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej o wartości 800 złotych.

4.Wyłaniając Zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę liczbę zdobytych punktów przez Uczestnika, a przy przyznawaniu punktów zostanie oceniona kreatywność, oryginalność i poprawność językowa odpowiedzi na pytanie otwarte.

5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.

6.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

7.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody, podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

8.Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.

9.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail. W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Uczestnik powinien podać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zgłaszający powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]

10.W przypadku nieprzekazania przez Zgłaszającego w terminie i na zasadach określonych w ust.9 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.

11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.

12.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.

Art.5

Postępowanie Reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Polska Press Sp. z o. o. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

2.Reklamacja powinna zawierać:

a)Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - konkurs Forum Seniora”.

b)Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

c)Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d)W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.6

Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.