Rick Astley, twórca "Never Gonna Give You Up", oskarża Young Gravy'a za naśladowanie głosu w piosence "Betty (Get Money)" Damian Kelman

Rick Astley oskarża Young Gravy'a o bezprawne naśladowanie jego głosu w jednej z piosenek. Twitter / @rickastley

Prawnicy twórcy hitu "Never Gonna Give You Up" oskarżają rapera za naśladowanie jego głosu w najnowszej piosence. Muzyk miał dokonać tego celowo, chcąc wykorzystać dobrą wolę do rozpowszechnienia swojego utworu.