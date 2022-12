Problemy zespołu Bayer Full? Sprawa o plagiat trafiła do sądu. Dotyczy popularnej piosenki „Wszyscy Polacy”

Bayer Full kolejny raz rozpowszechniał nie swoją piosenkę?

Gabrych stworzył piosenkę „Harcerska Rodzina” w lipcu 1972 roku i zgłosił ją do Konkursu Piosenki Harcerskiej. 17-letni wówczas chłopak napisał muzykę i słowa podczas nocnej warty na obozie, na co ma świadków. Marian Żmudziński i Janusz Kuczborski potwierdzili to pisemnie, a dokumenty trafiły do sądu jako dowody w sprawie.