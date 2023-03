Rihanna nie ma chwili wytchnienia. Przed jej domem zatrzymano fana, który przejechał 4 tys. kilometrów. Co chciał zrobić?

Fan wtargnął do posiadłości Rihanny

Fani nie dają spokoju największym gwiazdom na świecie. Po raz kolejny przekonała się o tym Rihanna, która w ostatnim czasie zdecydowanie znajduje się w centrum uwagi. Tylko w ostatnim czasie wystąpiła m.in. podczas finałowego meczu amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl czy podczas 95. ceremonii rozdania Oscarów.

Przed jej domem pojawił się mężczyzna, który przejechał prawie 4 tysiące kilometrów. Fan piosenkarki został jednak zatrzymany na podjeździe przez ochroniarzy, którzy po chwili wezwali policję. Jak się okazało, jego wizyta miała konkretny cel.

Mężczyzna do Los Angeles dotarł aż z Karoliny Południowej. Wszystko po to, by oświadczyć się amerykańskiej gwieździe. Funkcjonariusze przesłuchali intruza, ale ostatecznie wypuścili go bez żadnych zarzutów, ponieważ ostatecznie nie wtargnął do środka jej posiadłości.