Rihanna przed kolejnym wielkim występem. Po Super Bowl wystąpi na ceremonii rozdania Oscarów

Rihanna zagra na ceremonii rozdania Oscarów

Rihanna przeżywa drugą młodość. W ostatnim czasie jest na świeczniku, a wszystko za sprawą głośnych występów. Dopiero co dała przecież prawdziwe show w przerwie finałowego meczu Super Bowl.

Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2023. Wśród nominowanych w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy pojawił się film Jerzego Skolimowskiego - "IO". Prestiżowa nagroda trafiała już w ręce…

Sam popis muzyczny to nie wszystko. Podczas koncertu artystka ogłosiła również, że jest w ciąży. Nie milkną jeszcze echa po tamtym występie, a wiemy już, że w najbliższym czasie czeka ją kolejny ważny i prestiżowy koncert. Potwierdzone zostało, że Rihanna wystąpi na najbliższej ceremonii rozdania Oscarów.

Zaśpiewa i zgarnie statuetkę?

W repertuarze Rihanny podczas ceremonii rozdania nagród z pewnością nie zabraknie utworu "Lift Me Up". Piosenka została stworzona na potrzeby filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" i została nawet nominowana do statuetki za najlepszy utwór muzyczny w 2022 roku.