Największe skandale Oscarów. 10 wydarzeń, które przeszły do historii. Tym żył cały filmowy świat

Nominacje do 95. ceremonii rozdania Oscarów zostały ogłoszone we wtorek 24 stycznia. Od tego mementu rozpoczęło się odliczanie do najważniejszej w Hollywood nocy w roku. 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej odbędzie się 12 marca 2023 r.

Przypominamy 10 największych skandali z historii rozdania Oscarów.