Oscary 2023: Historia najważniejszej nagrody filmowej. Gwiazdy kochają czerwony dywan! Zdjęcia archiwalne, wpadki, ciekawostki, skandale

Historia Oscarów

Gala wręczenia Oscarów to najważniejsze showbiznesowe wydarzenie roku. Tego wieczoru w Dolby Theatre - gdzie od 2002 r. odbywa się ceremonia - w Los Angeles zbierają się największe gwiazdy Hollywood, by wspólnie obchodzić to wielkie święto kina. Jednak Oscary to nie tylko wręczanie nagród. Przez lata byliśmy świadkami wielu ważnych momentów, przeżywaliśmy emocje związane z często niespodziewanymi werdyktami Amerykańskiej Akademii Filmowej, słuchaliśmy poruszających przemówień i podziwialiśmy gwiazdy w oryginalnych kreacjach.