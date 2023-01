Oscary 2023. Andrea Riseborough straci nominację za rolę w „To Leslie”? Akademia bada możliwe nieprawidłowości

Andrea Riseborough straci nominację do Oscara?

Andrea Riseborough wcieliła się w produkcji „To Leslie” w postać samotnej matki, która wygrywa duże pieniądze na loterii, ale szybko je traci i popada w alkoholizm. Zdaniem krytyków, jak również wielu gwiazd kina, występ aktorki to absolutna klasa światowa, a Riseborough w pełni zasłużyła na nominację.

Mimo to Akademia bada, czy nie doszło do złamania zasad dla nominowanych do Oscara. Chodzi o recenzję, którą zamieścił w „Chicago Sun-Times” krytyk filmowy Richard Roeper, który porównał występ Riseborough z inną nominowaną, Cate Blanchett, która również walczy o statuetkę, za rolę w filmie „Tar”.

Fragment recenzji, który porównuje obie aktorki, został wykorzystany do promowania „To Leslie”, co jest sprzeczne z zasadami Akademii.