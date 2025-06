Dominika Kruszewska: Mężczyźni przychodzą do mnie, żeby choć raz w życiu nie decydować o niczym

Przede wszystkim: poczucie wstydu. To, moim zdaniem, główny ciężar, z którym ta książka próbuje się rozprawić. Wstyd, który odczuwają kobiety, kiedy tylko pomyślą, że mogłyby przyjąć dominującą rolę wobec mężczyzn. Nie chodzi o bycie agresywną czy niegrzeczną, tylko o umiejętne korzystanie z kobiecej siły, z naszej wewnętrznej energii. Jeśli chcieć to ująć bardziej duchowo, to chodzi o świadome i odpowiedzialne używanie tej energii. Z drugiej strony jest wstyd mężczyzn. Bo klasyczne relacje, w których to mężczyzna dominuje, są społecznie akceptowane. Nawet zdrada, jeśli odbywa się w konwencjonalnym układzie: on, ona i klasyczny seks – to nie wywołuje aż takiego sprzeciwu. Ale jeśli mężczyzna chce być zdominowany przez kobietę, chce klękać przed nią, całować jej stopy, czyścić buty, czy usługiwać jej na kolanach, to nagle staje się to czymś nienormalnym. A przecież zwykle jest tak, że im więcej ktoś ma stresu, odpowiedzialności, obowiązków, tym bardziej potrzebuje bezpiecznej przestrzeni, by to wszystko z siebie zrzucić. I mężczyźni bardzo się wstydzą przyznać, że mają w sobie potrzebę, by choć przez chwilę nie decydować o niczym. Żeby ktoś inny podjął decyzję za nich. To jest właściwie główny powód dla którego przychodzą do mnie. Również finansowo jest określone, kto może do mnie trafić, ponieważ moje stawki nie są najniższe na rynku. Możliwość służenia mi to nie są małe pieniądze.