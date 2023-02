Rihanna w ciąży! Ogłosiła to podczas Super Bowl 2023. Na dowód... pokazała brzuszek

Rihanna w ciąży

Po dwóch nieudanych małżeństwach i niezliczonych romansach Cher znów jest zakochana. Straciła głowę dla znacznie młodszego partnera. Fani radzą piosenkarce, by nie spieszyła się z poważną decyzją.

Jak wypadła Rihanna na Super Bowl 2023?

Rihanna rozpoczęła show zawieszona na platformie wysoko nad boiskiem, śpiewając "B**** Better Have My Money". Miała na sobie szkarłatny kombinezon, który zakrywał jej krągłości i był luźno zapięty.