Robert Kubica: Moja pasja do Formuły 1 jest taka sama, jak kilkanaście lat temu

Robert Kubica dostarczył podczas weekendu niesamowitych wrażeń i emocji przedstawicielom swojego Fun Clubu oraz dziennikarzom. Krakowianin przez kilka godzin testował tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim w ponad 600-konnym Lamborghini Huracan. Prędkość przejazdów w wybranymi osobami na mokrym torze sięgała nawet 270 km/h. Podczas niecodziennego spotkania, można było także skorzystać z symulatorów jazdy, zrobić zdjęcie z Robertem Kubicą oraz zobaczyć z najszybszym polskim kierowcą mecz mistrzostw świata Polska-Arabia Saudyjska.

Sprawiłeś niesamowitą frajdę twoim najwierniejszym kibicom, jakie wrażenia sam wyniosłeś z jazdy na Silesia Ring?

Jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że moi fani także. Uważam się za szczęściarza, mogę robić, to co kocham, a mam ogromną pasję do motosportu i wszystkich pojazdów, które mają cztery kółka. Co prawda nie mogłem pokazać kibicom osiągów, które są w Formule 1, ale i tak jestem bardzo szczęśliwy. Ten wspólnie spędzony dzień, impreza zorganizowana przez PKN Orlen była wyjątkowa. W 2020 roku nie udało się nam jej zorganizować, pandemia pokrzyżowała plany.