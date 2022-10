Robert Lewandowski nowym ambasadorem cateringu Anny Lewandowskiej. Piłkarz zatrudniony przez swoją żonę

Lewandowska zatrudniła Lewandowskiego. Współpraca przy cateringu

"Kilka lat temu nawet nie sądziłam, że uda mi się stworzyć własną firmę. Droga do niej nie była usłana różami, ale głęboko wierzę, że jeśli człowiek ma pasję, to wszystko jest możliwe. Moją pasją jest dbanie o wasze zdrowie! Wspólnie z Robertem, który został ambasadorem @supermenu_by_anna_lewandowska, chcemy zmieniać Wasze nawyki żywieniowe na zdrowsze. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego dla mężczyzn. Do dzieła panowie!" - czytamy w najnowszym poście Lewandowskiej.

Lewandowska chwali męża: Niesamowity ambasador

"Jestem podekscytowana, ponieważ do mojego zespołu dołącza niesamowity ambasador. Nigdy nie sądziłam, że dojdziemy do takiego punktu, a przedstawiam go - mojego męża Roberta, który dołączy do zespołu jako niesamowity ambasador, inspiracja sama w sobie, człowiek sukcesu, który swoim przykładem będzie mógł was inspirować" - mówiła na Instastory Anna Lewandowska.