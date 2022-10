Sarsa live 2022. Ostatnia szansa na zobaczenie koncertów artystki. W Muzotoku Sarsa zdradza wiele tajemnic, nie tylko muzycznych - WIDEO Tomasz Dereszyński

Mówi się, że kobieta zmienną jest. Taka jest też i ONA. Rockowa, alternatywna, nostalgiczna ale też pełna energii. Najnowszy singiel "Na Trasie" to de facto kontynuacja albumu “Runostany”. Dobrze, że nie został w szufladzie. Z Muzotoku dowiemy się, czy Sarsa ma więcej takich piosenek w szufladzie. Trwa właśnie jesienna trasa koncertowa Sarsy. Czego fani mogą się spodziewać? Sarsa wystąpi na pewno: 22.10 Wrocław, 23.10 Kraków, 28.10 Poznań, 13.11 Gdańsk. Jak donoszą fani, letnie koncerty artystki były spektaklem, po prostu widzowie chłoną przekaz artystki czyli rockowe, mocne wersje utworów z płyty “Runostany". Sarsa to artystka kompletna - taki komplement usłyszała od prowadzącego program Muzotok. Rozmowa zahaczała o wiele tajemnic z życia Sarsy. To trzeba zobaczyć. Na koniec tradycyjna "Piątka Deresza", czyli pięć tendencyjnych pytań. Sarsa odpowiedziała na nie pięcioma tendencyjnym odpowiedziami.