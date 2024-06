Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 5) w Eurowyborach. Kto jest na liście?

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego (okręg nr 5) w wyborach 2024

Kandydaci z woj. mazowieckiego z okręgu nr 5 w wyborach do Parlamentu Europejskiego są już znani. PKW podała do publicznej wiadomości oficjalne listy. Zobacz, kto z Twojego regionu zdecydował się wziąć udział w wyborczej walce o mandat europosła, by reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Poniżej zobaczysz nazwiska.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. mazowieckiego okręg nr 5

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 5 startuje 101 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: część województwa mazowieckiego: powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu – Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Zobacz listy kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Bożena Jadwiga ŻELAZOWSKA: pozycja 1 Stanisław KUBEŁ: pozycja 2 Władysław Teofil BARTOSZEWSKI: pozycja 3 Andrzej Tadeusz RYBUS-TOŁŁOCZKO: pozycja 4 Janina Ewa ORZEŁOWSKA: pozycja 5 Agata Wioletta BARTKIEWICZ: pozycja 6 Leszek Janusz PRZYBYTNIAK: pozycja 7 Ewa Bogumiła SPRINGER-KAKIET: pozycja 8 Konrad WOJNAROWSKI: pozycja 9 Rafał NADRATOWSKI: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Rafał Jan FORYŚ: pozycja 1 Marek Marcin TUCHOLSKI: pozycja 2 Jarosław DĄBROWSKI: pozycja 3 Kamil WILK: pozycja 4 Elżbieta Agnieszka KOMOSA: pozycja 5 Katarzyna SZADKOWSKA: pozycja 6 Aneta GOZDUR: pozycja 7 Jacek Michał WOŹNIAK: pozycja 8 Jolanta DUDA: pozycja 9 Łukasz KOMOROWSKI: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Piotr Stanisław BAKUN: pozycja 1 Stefan BŁASZCZYK: pozycja 2 Przemysław Hubert WAŚKOWSKI: pozycja 3 Marta WŁODARCZYK: pozycja 4 Piotr Roman STERKOWSKI: pozycja 5 Julia GUBALSKA: pozycja 6 Agnieszka WOŹNIAK-BARTYZEL: pozycja 7 Katarzyna WEREMCZUK: pozycja 8 Barbara HUSIEW: pozycja 9 Michał GÓRSKI: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Monika Anna ŻÓŁTEK: pozycja 1 Sławomir Tomasz STAWARZ: pozycja 2 Zuzanna Małgorzata NADOLSKA: pozycja 3 Marek Krzysztof HALKO: pozycja 4 Paulina Marta ROŚ: pozycja 5 Edward Józef OCHMAŃSKI: pozycja 6 Ałła SARNICKA: pozycja 7 Joanna Jadwiga KASTELIK: pozycja 8 Łukasz ZIEMBA: pozycja 9 Michał Wojciech DŁUGOSZ: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Andrzej Witold HALICKI: pozycja 1 Leszek Jan RUSZCZYK: pozycja 2 Marzena CENDROWSKA: pozycja 3 Tomasz ARASZKIEWICZ: pozycja 4 Magdalena KIELEWICZ-KACZYŃSKA: pozycja 5 Krystyna Jolanta HAUSMAN-MANISTA: pozycja 6 Marcin PODSĘDEK: pozycja 7 Monika KŁODAWSKA: pozycja 8 Andrzej BIEŃKOWSKI: pozycja 9 Łukasz JANKOWSKI: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Anna Maria ŻUKOWSKA: pozycja 1 Patryk FAJDEK: pozycja 2 Maria Magdalena PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA: pozycja 3 Marek KIWIT: pozycja 4 Ilona IWANIAK: pozycja 5 Szymon WYROSTEK: pozycja 6 Robert MACIEJEWSKI: pozycja 7 Małgorzata LINOWSKA: pozycja 8 Maciej DRABIO: pozycja 9 Justyna GARBARCZYK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Adam Jerzy BIELAN: pozycja 1 Jacek Olgierd KURSKI: pozycja 2 Maria Zofia KOC: pozycja 3 Anna KWIECIEŃ: pozycja 4 Jacek Dawid OZDOBA: pozycja 5 Radosław Aleksander FOGIEL: pozycja 6 Anna Ewa CICHOLSKA: pozycja 7 Gabriel JANOWSKI: pozycja 8 Joanna BALA: pozycja 9 Daniel George MILEWSKI: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ: Dariusz Waldemar JAROCKI: pozycja 1 Edyta Anna SIEMIENIAKO: pozycja 2 Marcin Krzysztof WŁODARSKI: pozycja 3 Renata DAWIDOWSKA: pozycja 4 Fabian Sebastian GŁOGOWSKI: pozycja 5 Zofia ZIENKIEWICZ-ZIMA: pozycja 6 Przemysław AUGUSTYNOWICZ: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: Adam Mirosław BODETKO: pozycja 1 Artur Adam PAKOSZ: pozycja 2 Katarzyna NOWAKOWSKA: pozycja 3 Zdzisław Stanisław PABICH: pozycja 4 Klaudia BAŃKO: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI: Romuald Tadeusz STAROSIELEC: pozycja 1 Joanna WYPYCH: pozycja 2 Jacek Robert WIŃKOWSKI: pozycja 3 Ewa Alicja NITECKA: pozycja 4 Wojciech Marcin LESZCZYŃSKI: pozycja 5 Wiesława BIŃKOWSKA-CHUDA: pozycja 6 Jerzy MALIK: pozycja 7 Wiesława PRUS: pozycja 8 Wiktor BUJALSKI: pozycja 9 Jarosław Tadeusz KOŚCIUSZKO: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SILNEJ POLSKI: Andrzej PONETA: pozycja 1 Krzysztof Grzegorz LECHOWSKI: pozycja 2 Łukasz GORĄCZYŃSKI: pozycja 3 Marcin KACZOR: pozycja 4 Zbigniew ZARECKI: pozycja 5 Monika Joanna MADEJ: pozycja 6 Barbara Wanda WOJCIECHOWSKA: pozycja 7 Anna Magdalena ORZECHOWSKA: pozycja 8 Agnieszka PASTUSZKA: pozycja 9



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak wybiera się posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego?

Parlamentarzystów wybiera się w wyborach bezpośrednich. Kraje UE co pięć lat organizują wybory, w których wyborcy głosują na kandydatów.

Liczba posłów z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE.

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba, która jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej niebędąca obywatelem polskim, ma prawo wybierania w tych wyborach oraz gdy najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Nie może być m.in. pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych, ubezwłasnowolniona oraz skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Oprócz tego kandydat powinien od co najmniej 5 lat stale zamieszkiwać na ternie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Osoba kandydująca nie ma obowiązku zamieszkiwania na terytorium okręgu, z którego została zgłoszona.

Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat. Europosłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ile mogą zarabiać europosłowie?

Europosłowie otrzymują takie samo wynagrodzenie, które jest zgodne z obowiązującym jednolitym statutem. Aktualnie miesięczne wynagrodzenie posła PE wynosi 10 075,18 euro przed opodatkowaniem. Jest ono wypłacane z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu oraz odprowadzeniu składek ubezpieczeniowych. W końcowym rozrachunku wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego opiewa na 7 853,89 euro. Państwa członkowskie mają możliwość zastosowania podatku krajowego od powyższej kwoty.

Europosłom przysługuje również zwrot kosztów ogólnym, który w 2024 r. wynosi 4 950 euro miesięcznie i ma pokryć koszty poniesione przez niego w państwie członkowskim, w którym został wybrany. Są to między innymi koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne i opłaty pocztowe.

Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski posiada 3 kluczowe funkcje: Ustawodawczą: uchwalanie przepisów prawa europejskiego, podejmowanie decyzji dotyczących umów międzynarodowych i rozszerzenia UE.

Nadzorczą: sprawowanie nadzoru demokratycznego nad pozostałymi instytucjami europejskimi, wybieranie przewodniczącego Komisji i zatwierdzanie składu Komisji, rozpatrywanie petycji od obywateli i powoływanie komisji śledczych, omawianie polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym, monitorowanie wyborów.

Budżetową: ustanawianie budżet UE, zatwierdzanie długoterminowego budżetu UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

