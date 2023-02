Strategia Grupy Orlen. Czas wielkich inwestycji

Zaktualizowana strategia połączonej Grupy Orlen oznacza przede wszystkim wielkie inwestycje, zmieniające polski rynek energetyczny i podnoszące nasze bezpieczeństwo w tym zakresie. Grupa Orlen planuje w najbliższych latach inwestycje o wartości 320 mld zł, szczególnie w Polsce.

Liczby podane przez Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, pokazują najważniejsze kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego. Można je zdefiniować jako inwestycje wspierające rewolucję energetyczną i wzmacniające kierunek zmian, obliczony na zeroemisyjność koncernu.

Miliardy na zielone inwestycje

Jak zapowiedział prezes Obajtek, 70 mld zł zostanie przeznaczone na nowoczesną energetykę. W 7 lat Orlen planuje uzyskać z OZE 9 GW. Odbędzie się to zarówno poprzez inwestycje, jak też działania akwizycyjne. Jako przykłady zaawansowanych projektów w tej dziedzinie Daniel Obajtek podawał energetykę wiatrową na Bałtyku. Inwestycje w offshore już mają wpływ na gospodarkę poprzez tworzenie krajowych łańcuchów dostaw. Ale w planach Orlenu jest nie tylko morski offshore. Inne ważne rozwojowo kierunki to także lądowa energetyka wiatrowa, ale też np. biogaz. - Strategia wyznacza także cele w zakresie dekarbonizacji i dążenia do neutralności emisyjnej. Ważnym elementem jest elektromobilność – zapowiadał Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Do 2030 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r. Z 1 do 10 tys. wzrośnie liczba planowanych punktów ładowania w Polsce, Czechach i w Niemczech.

Ważne dostawy gazu, ważna siła koncernu

70 mld zł zainwestowanych zostanie w wydobycie. Padła ważna zapowiedź połączenia działań wydobywczych Lotosu, PGNiG i PKN Orlen zarówno w kraju, jak i na rynku norweskim. Własne wydobycie ma wzrosnąć z obecnych 7 mld m sześc. do 12 mld m sześc. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego.

Odnosząc się do rynku gazu, Daniel Obajtek przekonywał, że widać już realne korzyści płynące z powstania koncernu multienergetycznego. - Dostrzegamy już efekty synergii i to szybciej niż zakładaliśmy.

Można to zobrazować na przykładzie stabilizacji cen gazu. Orlen do funduszu gazu wpłacił 14 mld złotych. - Gdybyśmy nie przejęli PGNiG, czy byłaby możliwość wpłacenia tych środków do funduszu zamrażającego ceny gazu do poziomu 2,17 groszy? – pytał retorycznie prezes Obajtek. Dzięki tym środkom i pomocy rządu udało się zamrozić ceny gazu dla 7 mln gospodarstw oraz 35 tys. instytucji wrażliwych (szkół, przedszkoli, szpitali).

Niższe ceny dla piekarni

Mówiąc o strategii, Daniel Obajtek podał bardzo ważne informacje dla polskich firm. Cena gazu sprzedawanego dla tzw. klientów cennikowych, m.in. piekarni, zostanie od 15 marca obniżona o ponad 50 proc. do 353 zł (z 650 zł) za jedną MWh. - To jest 130 tys. użytkowników, to są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady - poinformował prezes PKN Orlen.

Jak doszło do obniżki cen? Daniel Obajtek stwierdził, że Orlen posiadając odpowiednie przepływy gotówki mógł zainwestować w dodatkowe ilości gazu w zdecydowanie niższych cenach. „To spowoduje rozwodnienie tej wyższej ceny (z wcześniejszych zakupów – red.)”

Inne cele, też ekologiczne

65 mld zł zostanie przekazane na energetykę niskoemisyjną. Jednym z kierunków rozwoju będzie budowa tzw. małego atomu, czyli reaktorów MMR i SMR. Pierwszy ma ruszyć już w 2028 r. W jakich obszarach nastąpią kolejne inwestycje? 60 mld zł zainwestowanych będzie w segment rafineryjny. 45 mld zł to inwestycje w segment petrochemiczny. Już obecnie realizowana jest inwestycja Olefiny III, największa inwestycja petrochemiczna w Europie. - Chcemy być centrum petrochemicznym w Europie Środkowej – zapowiadał Daniel Obajtek. Jako elementy strategii prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wskazał bezpieczeństwo energetyczne i jego wzmacnianie fot. Adam Jankowski

Orlen atrakcyjny dla inwestorów

Mówiąc o wydatkach strategicznych, prezes koncernu nie zapomniał o akcjonariuszach i inwestowaniu w PKN Orlen. Padła deklaracja o podniesieniu tzw. dywidendy bazowej. Ma ona wynosić po 2022 r. 4 złote na akcje, a co roku zwiększać się o 15 groszy. Uwzględniając wyniki za miniony rok, prezes Obajtek zapowiedział, że w tym roku rekomenduje wypłaty dywidendy 5,5 zł na akcje. To jest 6 mld 400 mln, połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa. - Firma musi patrzeć na rozwój krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy. Takie samo podejście musimy mieć do akcjonariuszy, by być atrakcyjną firmą– mówił Obajtek.

Polska wolna od rosyjskiej ropy

Jako jeden z głównych elementów strategii Grupy Orlen wskazano przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Jak podkreślał prezes Obajtek, obecnie 100% ropy w Polsce pochodzi ze źródeł innych niż rosyjskie. Dodał, że jeszcze przed wojną Polska budowała niezależność energetyczną. Przed wybuchem wojny 70% ropy pochodziło spoza Rosji. - Robiliśmy to wiedząc, że tak trzeba budować niezależność energetyczną. Mimo że jeszcze nie było sankcji, zrezygnowaliśmy z dostaw drogą morską z Rosji do Polski, mimo że inne państwa tego nie zrobiły - przypominał Daniel Obajtek. Dziś ropa rosyjska całkowicie została zastąpiona surowcem z innych kierunków.

Jak podkreślał szef Orlenu, znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego miało też uporządkowanie rynku paliw po 2015 r. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze znaczną skalą „szarej strefy”. Nielegalnie ściągano wówczas setki cystern z paliwem, a rafinerie pracowały na 70% możliwości. Dopiero uporządkowanie rynku wzmocniło pozycję rynkową legalnych producentów paliw.

Strategia w nowych warunkach

Po raz pierwszy prezentowana strategia dotyczyła całego koncernu multienergetycznego w obecnym kształcie. W listopadzie 2022 r. PKN ORLEN sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą LOTOS. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Koncern skutecznie zrealizował środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską w ramach przejęcia Grupy LOTOS. PKN ORLEN sfinalizował m.in. transakcje z Saudi Aramco, której nieodłącznym elementem jest umowa na dostawy ropy do całej połączonej Grupy ORLEN, nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dodatkowo PKN ORLEN, Saudi Aramco i jej spółka zależna SABIC podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku.