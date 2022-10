Sukces akcji „Zdrowe Życie”. Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP: Do tej pory wykonano ok. 30 tys. badań i konsultacji Lidia Lemaniak

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie infrastruktury podmiotów udzielających świadczeń w zakresie onkologii. Z kolei z Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych co najmniej 200 mln zł będzie przeznaczone na modernizację i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych - mówi minister Grażyna Ignaczak-Bandych. Marek Borawski/KPRP

– Mobilna Strefa Zdrowia w ramach akcji „Zdrowe Życie” odwiedziła do tej pory 10 miejscowości. Jak dotąd, a to jeszcze nie koniec projektu w tym roku, wykonano łącznie około 30 tys. badań i konsultacji. Zauważamy w danych miejscowościach, że odnotowywany jest wzmożony wzrost liczby pacjentów korzystających z podstawowych badań w ramach swoich placówek POZ. O to nam również w tym projekcie chodzi, aby pobudzać świadomość Polaków w zakresie badań i dbania o swoje zdrowie – mówi w wywiadzie dla portalu i.pl szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Rozmawiała Lidia Lemaniak.