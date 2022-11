Szczęsny i Łuczenko. Wyśmienity bramkarz i przepiękna artystka. Zobacz jak wyglądają razem

Marina i Szczęsny. Historia miłości

Wokalistka przyznała później, że nie miała pojęcia, kim jest Wojtek Szczęsny, ponieważ w ogóle nie interesowała się piłką nożną. Po wpisaniu jego nazwiska w wyszukiwarkę, skojarzyła go z udziału w programie Kuby Wojewódzkiego, w którym wystąpił u boku Kamila Bednarka.

Marina Łuczenko-Szczęsna w trakcie meczu Polska - Arabia Saudyjska przebywała na planie spotu do "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem. Towarzyszyła jej ekipa z TVP, m.in. Joanna Kurska. Po brawurowej…

Pierwsze spotkanie

W końcu doszło do spotkania pary w Warszawie, ale nie była to randka. Każde kolejne spotkania zbliżały ich do sibie. Marinie spodobała się wrażliwość Szczęsnego, jemu nie tylko jej uroda, ale także inteligencja o niezależność.