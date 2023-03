"Ta kontrofensywa zszokuje świat". Kiedy Ukraińcy ruszą do ataku?

"Putin popełnia błąd za błędem"

Według amerykańskiego oficera, Bachmut to miejsce, dokąd rosyjska armia poszła, by umierać. Jak podkreślił, Władimir Putin popełnia "błąd za błędem" i łamie wszystkie zasady wojny .

Potężne straty Rosjan na Ukrainie

Rice przekazał, że obecnie na wojnie miesięcznie ginie ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy. To szacunek z marca. Również w marcu liczba rannych rosyjskich żołnierzy wyniesie ok. 75 tys.