Tak żyła księżna Diana. W sieci pojawiły się niepublikowane dotąd zdjęcia jej kilku posiadłości. Robią wrażenie?

Przez lata służył rodzinie królewskiej

Paul Burrel to były kamerdyner rodziny królewskiej, której aktywnie służył przez 20 lat. To właśnie on towarzyszył księżnej Dianie do końca jej życia wśród najważniejszych osób Wielkiej Brytanii, chociaż najpierw był bliżej królowej Elżbiety II.

Przez lata, będąc u boku najważniejszych osób w kraju, miał również okazję gościć w wielu z ich rezydencji, w których mieszkali na co dzień lub w okresie wakacji, czy podczas różnych wyjazdów. W wyniku tych wizyt zebrał sporą liczbę pamiątek, fotografując miejsca, w których bywał.

Teraz, po wielu latach od zakończenia swojej współpracy z rodziną królewską, postanowił pokazać, jak wyglądały miejsca jego pracy. Dzięki temu możemy zobaczyć, w jakich luksusach żyła rodzina królewska i sama księżna Diana. To kolejny taki przypadek, który pozwala zajrzeć za kulisy rodziny królewskiej, po tym jak na aukcję trafiły listy księżnej, które pisała w przeszłości do swoich przyjaciół.