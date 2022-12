Te uczesania odejmą ci kilka kilogramów. Fryzury wyszczuplające, które pomogą optycznie wysmuklić twarz

Fryzury wyszczuplające twarz: jak się optycznie odchudzić?

Trudno jest odchudzić samą twarz bez pozostałych partii ciała, a jak się okazuje - by to zrobić, trzeba zrzucić aż 3,5-4 kg wagi. Wyliczyli to naukowcy z Kanady. Co zrobić, by efekt smukłych rysów uzyskać natychmiastowo? Wystarczy postawić na odpowiednią fryzurę.