Teatr Kamienica publikuje oświadczenie po pogrzebie Emiliana Kamińskiego. "Nie będziemy się żegnać"

"Dyrektorze, doskonale wiemy czego by Pan od nas oczekiwał i obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby Kamienica grała i trwała. Pomimo przeciwności losu, ponad podziałami, zawsze z szacunkiem do widzów, nie odbierając chęci do życia – tak, jak nas nauczyłeś. Panie Emilianie, to był dla nas zaszczyt. Za wszystko dziękujemy" - dodano.