WEEKEND Z RODZINĄ: Gabinet to nie tylko domowe biuro. Jak go urządzić?

Obecnie wiele osób pracuje w domu. Siłą rzeczy więc potrzebują do tego komfortowego miejsca. Ale gabinet to propozycja nie tylko dla nich.

- Przeznaczenie gabinetu wyewoluowało - mówi Sylwia Gulewicz-Wysocka, architektka z Galerii Wnętrz Domar. - Obecnie jest to nie tylko miejsce do pracy, ale także do dłuższego korzystania z komputerów, czytania książek czy przyjmowania gości - o ile wyposażona jest w dodatkową sofę czy fotel.

Często, gdy dzieci odchodzą z domu, nie bardzo wiadomo, co zrobić z dawnym dziecięcym pokojem. Pozostawienie go w stanie niezmienionym to zły pomysł, choćby dlatego, że pomieszczenie będzie stało niewykorzystane. Niewiele lepsze koncepcje to składzik lub tzw. pokój gościnny. Nawet jeśli miewamy gości na dłużej, to długość ich pobytu i tak rzadko przekracza kilka tygodni.

Choć pomysł urządzenia sobie gabinetu może na pierwszy rzut oka wyglądać ekscentrycznie, nic bardziej mylnego. Jeśli tylko warunki lokalowe na to pozwalają, miejsce, w którym można zająć się tym, co wymaga skupienia, nie przeszkadzając jednocześnie temu, kto chce oglądać telewizję czy słuchać muzyki, to wyjątkowo praktyczne rozwiązanie.

Jeśli do tego wstawimy tam rozkładaną sofę, w razie wizyty gości, gabinet może pełnić funkcję ich sypialni.