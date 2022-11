Wielka kłótnia Pauliny Smaszcz z Izabelą Janachowską. Padły mocne słowa. O co chodzi w nowym konflikcie w show-biznesie?

Paulina Smaszcz w poniedziałkowym wywiadzie w mocnych słowach odniosła się do komentarzy Iwony Pavlović i Izabeli Janachowskiej na temat "obnażania przez nią prawdy" w mediach. Pavlović w rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że "jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było".

Z kolei Janachowska "uważa, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje".