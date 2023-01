William i Kate zapytani o książkę księcia Harry'ego. Wymowna reakcja pary

Autobiografia księcia Harry'ego bije rekordy

Czy to możliwe, że ojcem Harry'ego nie jest król Karol III? Swego czasu w mediach pojawiła się plotka, że prawdziwym ojcem księcia jest kochanek Diany. - Śmiał się i śmiał, choć był to wyjątkowo…

W "Spare" Harry, młodszy syn króla Karola III i jego nieżyjącej już pierwszej żony, księżnej Diany, opisuje swoją frustrację wynikającą z powodu bycia "zapasowym dziedzicem", złość na część brytyjskich mediów, nieprzezwyciężoną traumę po śmierci matki, zmagania ze zdrowiem psychicznym, życie, które prowadził przed poznaniem amerykańskiej aktorki Meghan Markle, oraz załamanie relacji z resztą rodziny królewskiej.

W publikacji znalazły się wyjątkowo niewygodne wątki dotyczące rodziny królewskiej. Harry twierdzi m.in. że jego brat William zaatakował go fizycznie w czasie kłótni o Meghan. Co więcej zarzucił Royalsom kontrolowane wycieki do prasy na jego temat.