Wniebowstąpienie Pańskie 2025. Gdzie można obejrzeć transmisje mszy online?

Wniebowstąpienie Pańskie jest chrześcijańskim świętem obchodzonym co roku 40 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim i wypada w czwartek. Oznacza wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W Polsce Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest w niedzielę, 6 tygodni po Wielkanocy, czyli 42 dni. Zostało to wprowadzone 4 marca 2003 roku przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów ze względu na to, że czwartek w Polsce nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem nakazanym ze względu na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu to możemy posłuchać nabożeństwa w radiu lub obejrzeć ją w telewizji.

Msze święte z okazji Wniebowstąpienia Pańskiego w telewizji. Gdzie oglądać msze świętą?

Transmisja mszy świętej w Telewizja Republika : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w TVP1 : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w TV Trwam : godzina 9:30

: godzina Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Męczeństwa św. Stanisława w Krakowie na Skałce w TVP Polonia : godzina 10:00

: godzina Transmisja mszy świętej dla dzieci w Polsat Rodzina: godzina 10:30

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte z okazji Wniebowstąpienia Pańskiego online. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online na Wniebowstąpienie Pańskie.